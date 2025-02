Mann in Nürtingen in fremdem Garten festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 38-Jährigen, der am Dienstagabend in einem Garten zwischen zwei Gebäuden in der Schafstraße vorläufig festgenommen wurde. Eine Anwohnerin verständigte kurz nach 21 Uhr die Polizei, nachdem sie den Schein einer Lampe und auffällige Geräusche aus dem dortigen Bereich bemerkt hatte. Mehre Streifenwagenbesatzungen fuhren daraufhin zu dem Grundstück. Der 38-Jährige, der sich offenbar an einem im Garten gelagerten Kühlschrank zu schaffen gemacht hatte, konnte vorläufig festgenommen werden.

Mehrere Kabel und Drähte, deren Herkunft noch ungeklärt ist und die er mit sich führte, wurden sichergestellt. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Grundstücks wurden keine weiteren Personen festgestellt. Der unter Alkoholeinfluss stehende 38-Jährige wurde zum Polizeirevier gebracht, das er nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (pol)