Mann fuchtelt in Gammertingen mit Messer herum

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Mit einer Anzeige und der Unterbringung in einer Fachklinik hat der Dienstag für einen 34-Jährigen geendet. Kurz nach 18 Uhr wurde die Polizei verständigt, weil der alkoholisierte Mann im Bereich eines Supermarkts in der Straße Mittelberg mit einem Messer herumgefuchtelt haben soll.

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen konnten den 34-Jährigen wenig später in der Friedhofstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Sie stellten das Messer sicher, das der Mann noch bei sich hatte, und brachten den 34-Jährigen wegen seines psychisch auffälligen Gemütszustands in eine Fachklinik.

Da er den Beamten gegenüber angab, dass er das Messer erst am selben Tag erworben hatte und in der Folge mit dem Zug nach Gammertingen gefahren ist, kommt auf ihn nun auch ein empfindliches Bußgeld wegen des Messerverbots im ÖPNV zu. (pol)