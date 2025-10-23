Mann fährt unter Drogen und ohne gültigen Führerschein mit Auto zur Ergenzinger Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

ERGENZINGEN. Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein dürfte, ist am Mittwochvormittag mit einem Pkw zum Polizeiposten Ergenzingen gefahren. Das berichtet die Polizei. Der 33-Jährige war von den Beamten zu einer Vernehmung vorgeladen und gegen 9.50 Uhr mit einem BMW vorgefahren. Da die Polizisten den Verdacht hatten, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, riefen sie beim Landratsamt an. Dort bestätigte sich der Verdacht. Weiterhin bestand bei der von dem Mann vorgelegten ausländischen Fahrerlaubnis der Verdacht, dass diese gefälscht sein könnte. Deswegen wurde sie zur Überprüfung beschlagnahmt.

Während des Gesprächs mit dem 33-Jährigen ergaben sich zudem Anzeichen, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Nachdem ein Vortest positiv verlaufen war, musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Der 33-Jährige muss jetzt mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss und möglicherweise wegen Urkundenfälschung rechnen. (pol)