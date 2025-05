Mann fährt in Rottenburg mit Auto in Neckar

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein 41-Jähriger ist am Dienstagmorgen mit einem Pkw in Rottenburg in den Neckar gefahren. Der Mann war gegen 8.30 Uhr mit einem VW Golf Plus auf der Straße Neckarhalde in Fahrtrichtung Bad Niedernau unterwegs, berichtet die Polizei. Zeugenangaben zufolge beschleunigte das Fahrzeug dabei plötzlich und fuhr über den linken Gehweg sowie den Grünstreifen hinweg in das Flussbett. Der 41-Jährige befreite sich anschließend selbst aus seinem Fahrzeug. Er war unverletzt geblieben. Da er sich jedoch offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik gebracht.

Da zunächst unklar war, ob sich im Fahrzeug möglicherweise noch weitere Personen befunden hatten, waren neben dem Rettungsdienst, der mit sechs Rettungswagen, 15 Einsatzkräften, einem Notarzt und einem Organisatorischen Leiter vor Ort war, auch die Feuerwehr mit 13 Fahrzeugen und 45 Feuerwehrleuten und die DLRG mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Um eine Gewässerverunreinigung zu vermeiden, hat die Feuerwehr um das Auto eine Ölsperre angebracht.

Das Auto wurde mithilfe eines Krans aus dem Neckar geborgen. Foto: Feuerwehr Rottenburg Das Auto wurde mithilfe eines Krans aus dem Neckar geborgen. Foto: Feuerwehr Rottenburg

Der VW musste mithilfe eines Krans aus dem Neckar geborgen und abgeschleppt werden. Hierzu musste die Straße Neckarhalde zwischen 11.10 Uhr und 12.45 Uhr gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden am Pkw und der Bepflanzung am Uferbereich wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (pol)