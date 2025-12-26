Mann bricht in Rottenburg und unbewohnte Wohnung ein und legt Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein 30-jähriger Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Donnerstagmorgen einen Einsatz der Polizei in Rottenburg notwendig gemacht. Gegen 07.30 Uhr verständigten die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Wilhelmstraße die Polizei, weil ihr Nachbar im Hausgang randalierte und bereits eine Türe zu einer derzeit nicht bewohnten Wohnung eingetreten hatte. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen konnte der aggressive Störer im Bereich der Haustüre angetroffen werden. Er hat Mülltonnen umgeworfen und mehrere Aktenordner im Hausgang angezündet.

Den Polizisten gelang es, den Brand selbständig zu löschen und den Randalierer widerstandslos in Gewahrsam zu nehmen. Das Feuer hatte noch nicht auf das Gebäude übergegriffen. Aufgrund seines Zustandes wurde der Mann in eine psychiatrische Fachklinik überstellt. (pol)