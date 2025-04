Mann befriedigt sich in Ammerbucher Bankfiliale selbst

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Eines mutmaßlichen Exhibitionisten sind Beamte des Polizeipostens Ammerbuch am Mittwochvormittag habhaft geworden. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, sich gegen 9.15 Uhr im Bereich einer Bankfiliale in der Schwedenstraße in Ammerbuch-Altingen aufgehalten und selbst befriedigt zu haben, berichtet die Polizei. Zeugen hatten den Mann dort bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (pol)