Mann bedroht Kirchenbesucher in Rottenburg mit Messer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Zunächst im polizeilichen Gewahrsam ist ein auffälliger Mann am Montagmittag gelandet. Das berichtet die Polizei. Der 30-Jährige war gegen 11.30 Uhr in den Rottenburger Dom St.Martin hineingelaufen und soll dort mit einem Messer Kirchenbesucher bedroht haben. Weiterhin soll der Mann kirchliche Gegenstände beschädigt haben. Im Anschluss begab er sich auf den Marktplatz vor der Kathedrale, wo er kurze Zeit später von der sofort verständigten Polizei angetroffen werden konnte.

Als die Beamten ihn aufforderten, das Messer abzulegen, warf der 30-Jährige dieses den Polizisten vor die Füße. Im Anschluss wurde der polizeibekannte Tatverdächtige zu Boden gebracht, vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle verbracht. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde niemand verletzt. Der Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)