Mann aus Rottenburg verletzt sich schwer beim Motorradputzen

Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Eine schwere Handverletzung hat sich ein 54-Jähriger am Donnerstagnachmittag beim Putzen seines Motorrads in der Lindenstraße zugezogen. Grund hierfür war ein Putztuch, welches sich zwischen der Motorradkette und dem Zahnrad des Kraftrads verfangen hatte. Das teilt die Polizei mit.

Beim Versuch das Tuch aus der Kette zu entfernen, wurde die linke Hand des 54 Jahre alten Mannes in die Kette gezogen, woraufhin er sich am Daumen schwerste Verletzungen zuzog. Er musste im Anschluss nach einer medizinischen Erstversorgung durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. Ein Fremdverschulden kann beim derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen ausgeschlossen werden. Stattdessen wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. (pol)