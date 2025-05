Mülltonne brennt im Stadtteil Römerschanze nieder: Fahrbahn beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Mülltonne ist in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Römerschanze angezündet worden. Kurz nach 0.30 Uhr wurde durch einen Anwohner die brennende Papiertonne in der Hans-Freytag-Straße festgestellt. Das teilt die Polizei mit. Trotz sofortiger Verständigung der Feuerwehr wurde diese vollständig zerstört und zusätzlich noch der Fahrbahnbelag beschädigt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zum fraglichen Zeitpunkt waren laut Zeugen Jugendliche in der Straße unterwegs. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)