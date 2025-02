Mädchen in Schulbus in Rottenburg eingeschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz sind Einsatzkräfte des Polizeireviers Rottenburg am Dienstagnachmittag gerufen worden. Kurz vor 14.30 Uhr meldete sich per Notruf ein Kind, das in einem Schulbus eingeschlossen war, teilt die Polizei mit. Das Mädchen war zuvor am Bahnhof in den Bus eingestiegen und offensichtlich vom Busfahrer nicht bemerkt worden. Dieser stellte im Anschluss an seine Fahrt den Bus auf dem Firmengelände in der Bellinostraße ab.

Da das Kind sich dort nicht bemerkbar gemacht hatte und davon ausging, dass der Busfahrer wieder zurückkommt, blieb es eingeschlossen im Bus zurück. Die Eingeschlossene verständigte im weiteren Verlauf zunächst seine Mutter und in der Folge auch die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Rottenburg ermittelte den Standort des Buses und begab sich umgehend an die Firmenanschrift. Dort überprüften die Beamten die dort abgestellten Fahrzeuge in den Garagen. Nachdem der betreffende Bus aufgeschlossen wurde, konnte das Mädchen diesen erleichtert verlassen und den Angehörigen übergeben werden. (pol)