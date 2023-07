Lkw verliert massive Metallplatte auf B27 bei Dußlingen - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Nach zwei Verkehrsunfällen, die sich am Dienstagmittag auf der B27 bei Dußlingen aufgrund eines verlorenen Metallteils ereignet haben, sucht die Verkehrspolizei Tübingen Zeugen. Gegen 12.30 Uhr war ein 28-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße von Ofterdingen herkommend in Richtung Tübingen unterwegs, teilt die Polizei mit. Circa 300 Meter vor dem Tunnel überfuhr er eine massive, seitliche Metallspannlatte, die zuvor offensichtlich von einem Lkw verloren worden war. Glücklicherweise konnte sich der Biker auf seiner Honda halten und anschließend anhalten. In der Folge überfuhr nach derzeitigem Kenntnisstand auch ein 60-Jähriger mit einem Sprinter das Metallteil. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Lkw geben können oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 070719728660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (pol)