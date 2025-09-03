Lkw kippt bei Rottenburg um - Fahrer schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Beim Abladen von Schotter ist am Mittwochmorgen ein Lkw auf dem Betriebsgelände einer Firma in Frommenhausen umgekippt. Der 73 Jahre alte Fahrer wollte gegen 8.30 Uhr mit seinem Muldenkipper Daimler-Benz Actros in einem unebenen Bereich des Geländes abladen, als das Fahrzeug beim Hochfahren der Mulde auf die rechte Fahrzeugseite kippte.

Dabei stürzte der Fahrer im Führerhaus aus seinem Sitz und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in der Folge ins Krankenhaus. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (pol)