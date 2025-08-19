Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Einsatz

Leiche lag monatelang in Nürtingen im Gebüsch

Ein Mensch stirbt in Nürtingen unbemerkt im dichten Gebüsch – keine Vermisstenmeldung, keine Hinweise auf ein Verbrechen. Mehrere Monate könnte die Leiche bereits dort gelegen haben.

Die gefundene Leiche soll schon monatelang am Ufer des Neckars gelegen haben.(Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/DPA
NÜRTINGEN. In einem Gebüsch am Neckar-Ufer inNürtingen ist die Leiche eines Menschen gefunden worden, der dort bereits seit Monaten gelegen haben könnte. Die Polizei geht von einer natürlichen Todesursache aus. Es weise nichts auf eine Straftat hin, sagte ein Sprecher des Reutlinger Polizeipräsidiums. Ein Zeuge hatte zuvor einen Hinweis gegeben.

Der Zustand der Leiche lasse darauf schließen, dass sie bereits seit mehreren Monaten an dem dicht bewachsenen Fundort gelegen haben muss. Inzwischen sei auch die Identität geklärt worden, sagte der Polizeisprecher. Weitere Details nannte er nicht. Es habe zu dem Fall keine Vermisstenmeldung gegeben. (dpa)