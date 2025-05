Lastwagen umgekippt: B27 Richtung Balingen bei Mössingen wieder frei

Ein Lastwagen ist am frühen Donnerstagmorgen auf der B27 bei Mössingen umgekippt.

BODELSHAUSEN. Ein umgekippter Sattelzug hat am Donnerstagmorgen zu einer stundenlangen Sperrung der Fahrbahn in Richtung Hechingen geführt. Ein 37-Jähriger befuhr gegen 5.10 Uhr die Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Hechingen. Im Beginn des vierspurigen Ausbaus bremste der Fahrer eigenen Angaben zufolge aufgrund Wildwechsels ab und wich den Tieren aus. Die Sattelzugmaschine und der Auflieger gerieten daraufhin ins Schlingern und kippten zur rechten Seite. Das teilt die Polizei mit.

Bergungsarbeiten: Ein Lastwagen ist auf der B 27 umgekippt. Foto: Meyer Bergungsarbeiten: Ein Lastwagen ist auf der B 27 umgekippt. Foto: Meyer

Während der Auflieger in einer angrenzenden Wiese zum Liegen kam, blieb die Sattelzugmaschine auf dem rechten Fahrstreifen. Der 37 Jahre alte Fahrer konnte sich mithilfe eines Ersthelfers aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und vier Rettungskräften vor Ort war, ambulant versorgt.

Bis 11.50 Uhr gesperrt

Unter anderem aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Das mit über zehn Tonnen Lebensmitteln beladene Gespann musste mithilfe eines Krans aufgerichtet werden und konnte anschließend weggefahren werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro beziffert. Bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B27 in Richtung Hechingen bis etwa 11.50 Uhr voll gesperrt und der Verkehr in Ofterdingen abgeleitet sowie die Zufahrt auf die B27 in Bad Sebastiansweiler gesperrt werden. Hierzu war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. (pol)