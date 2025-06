Lastwagen brannte: Reutlinger Alteburgstraße noch immer gesperrt

Die Aufräumarbeiten dauern an. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Lkw am Dienstagmorgen auf der Alteburgstraße gewesen sein. Das teilt die Polizei mit. Der Fahrer eines mit Erdhaushub beladenen Sattelzuges war gegen 7.10 Uhr auf der Alteburgstraße unterwegs, als er aus dem Motorraum aufsteigenden Rauch bemerkte, anhielt und sein Fahrzeug verließ. Kurz darauf schlugen schon Flammen aus dem Motorraum.

Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen. Allerdings war nicht mehr zu verhindern, dass die Sattelzugmaschine vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Da auch Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei aufwändig gereinigt werden.

Zur Bergung des Sattelzugs war ein Spezialfahrzeug und ein Kran im Einsatz, weshalb die Strecke für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden musste. Seither wird der Verkehr in Richtung Reutlingen über die Deponie an der Brandörtlichkeit vorbeigeleitet. Die Reinigungs- und Aufräumarbeiten dauern zur Stunde (Stand 12 Uhr) noch an. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Informationen vor. (pol)