Ladendiebstahl in Nürtinger Kaufhaus eskaliert: Mann greift Security und Polizei an

NÜRTINGEN. Am Montag, gegen 20.00 Uhr, ist es in einem Kaufhaus in der Nürtinger Innenstadt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Kunden, vor Ort befindlichen Sicherheitskräften des Supermarktes sowie im Einsatz befindlichen Polizeibeamten gekommen. Das berichtet die Polizei. So wurde nach einem vorangegangenen Ladendiebstahl ein 28 Jahre alter Mann aus Nürtingen durch den Security-Mitarbeiter hinter dem Kassenbereich angesprochen. Da der Tatverdächtige nicht stehen blieb, versuchte der Angestellte ihn anzuhalten und stellte sich in dessen Laufweg. Hieraufhin schlug ihn der Verdächtige mehrfach ins Gesicht.

Mithilfe von zwei weiteren Mitarbeitern konnte der spätere Beschuldigte bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fixiert, das Diebesgut sichergestellt und der Mann kurz darauf den Polizeikräften überstellt werden. Der Festgenommene schrie während der gesamten Sachverhaltsaufnahme umher und beleidigte und bedrohte hierbei die Security-Mitarbeiter und die eingesetzten Polizeibeamten. Bei der Fixierung durch die Polizei leistete der Beschuldigte erheblichen körperlichen Widerstand und musste im Anschluss an die Maßnahmen aufgrund seines offensichtlichen Ausnahmezustands in einer Fachklinik vorgestellt werden. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. (pol)