Kompost, Rasenmäher, Busch und Zaun in Reutlinger Garten in Brand geraten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro ist das Ergebnis eines Brandes, welcher am Samstagabend im Reutlinger Wohngebiet Ringelbach entstanden ist. Das berichtet die Polizei. Gegen 20 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Brand in einem Garten in der Mozartstraße alarmiert. Vor Ort konnte ein Kompostbehälter, ein Rasenmäher, ein Busch sowie ein Zaun in brennendem Zustand festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es ist davon auszugehen, dass das Feuer im Bereich des Kompostbehälters entstand. Hinweise auf Brandstiftung konnten nicht erlangt werden. (pol)