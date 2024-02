Kleintransporter in Münsingen von Zug erfasst - Autofahrerin leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Transporter ist es am Donnerstagabend in Münsingen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr kurz vor 18.30 Uhr eine 45 Jahre alte Frau mit einem Peugeot Boxer die Verbindungsstraße von der L 230 herkommend zu einem Pferdehof und wollte einen unbeschrankten Bahnübergang queren. Dabei übersah sie offenbar einen von links aus Richtung Münsingen heranfahrenden Triebwagen, dessen 44-jähriger Lokführer zur Warnung noch die Hupe betätigte. Daraufhin wurde der Transporter vom Zug erfasst und rund 50 Meter weit geschoben, ehe beide Fahrzeuge im Gleisbett zum Stehen kamen. Die Autofahrerin wurde anschließend mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht, die sie noch am Abend wieder verlassen konnte. Der Lokführer sowie der einzige Fahrgast im Zug waren unverletzt geblieben. Der Peugeot Boxer musste mit schwerem Gerät durch die Feuerwehr vom Triebwagen getrennt und anschließend mit einer Seilwinde vom Gleisbett gezogen werden. Der in Höhe von circa 10.000 Euro total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Einer ersten Schätzung zufolge dürfte sich der Schaden am Triebwagen auf ungefähr 40.000 Euro belaufen. Bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen war die Bahnstrecke bis 21.20 Uhr gesperrt. (pol/lejo)