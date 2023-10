Kleinkind stürzt aus Fenster im zweiten Stock und wird schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ESSLINGEN. Bei einem Sturz aus einem Fenster hat sich am Montagnachmittag in der Hindenburgstraße von Esslingen ein Kleinkind schwere Verletzungen zugezogen. Der beinahe zwei Jahre alte Junge kletterte gegen 17.20 Uhr unbemerkt auf einen Fenstersims in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses, von welchem es schließlich durch das geöffnete Fenster mehrere Meter zu Boden stürzte.

Ein aufmerksamer 46-jähriger Zeuge beobachtete den Sturz und eilte dem Jungen sofort zur Hilfe. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde das Kind mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an. (pol)