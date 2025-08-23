Kirchentellinsfurt: Mountainbike-Fahrer stürzt Abhang hinunter

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTLLINSFURT. Am Freitagnachmittag ist ein 27-jähriger Mountainbike-Fahrer in einem Waldstück bei Kirchentellinsfurt schwer gestürzt. Der junge Mann war gegen 16.20 Uhr von einem Trail abgekommen und mehrere Meter einen Abhang hinuntergestürzt.

Aufgrund seiner Verletzungen war er nicht mehr in der Lage, sich aus eigenen Kräften auf den Weg zurückzubegeben, weshalb ein kurzer Sucheinsatz ausgelöst wurde. Die Rettung des Mannes musste aufgrund des unwegsamen Geländes schließlich unter Zuhilfenahme der Bergwacht erfolgen. Ein Rettungswagen verbrachte ihn dann in eine Klinik. (pol)