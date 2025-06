Kinderwagen und Hecke fangen in Gomaringen Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Eine Thujahecke und ein Kinderwagen sind durch das unsachgemäße Entfernen von Unkraut am Montagnachmittag in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit. Ein Anwohner des Hegelweg wollte kurz vor 16.30 Uhr das Unkraut in der Hofeinfahrt abbrennen. Durch den starken Wind gingen Funken auf die angrenzende Thujahecke sowie einen Kinderwagen in einer offenstehenden Garage über und setzten diese in Brand.

Durch die Flammen wurde zudem noch ein hinter der Hecke stehender Anhänger zerstört. Dank dem raschen Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Garage beziehungsweise ein angrenzendes Wohngebäude jedoch verhindert werden. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. (pol)