Kind bei Unfall in Burladingen schwer verletzt

BURLADINGEN. Mit einem Rettungshubschrauber ist am Dienstagabend ein bei einem Verkehrsunfall schwer verletztes Kind in eine Klinik geflogen worden. Nach Angaben der Polizei war das drei Jahre alte Mädchen kurz nach 19 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt auf die Mayinger Straße gelaufen. Dabei wurde es von dem von links kommenden Kleinkraftrad eines 15-jährigen Jugendlichen erfasst. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle musste die Dreijährige mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen werden. Der Zweiradfahrer ließ nach dem Unfall seine Maschine und den Helm an der Unfallstelle zurück und rannte davon. Er konnte jedoch im Laufe des Abends von der Polizei ermittelt werden. Bei der Überprüfung des Kleinkraftrads stellte sich heraus, dass es kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte. Es wurde sichergestellt. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen übernommen. (pol)