Junger Bulle entkommt am Schlachthof Rottenburg und läuft durch die Stadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein schwarzer Jungbulle ist am Mittwochmorgen am Rottenburger Schlachthof entkommen und über Brücken und Straßen der Stadt gelaufen. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage des GEA. Das Tier entkam der Schlachtbank gegen 8:30 Uhr und rannte zunächst über die Neckarbrücke in den nahen Stadtpark Schänzle, der sich gegenüber des Schlachthofes auf der gegenüberliegenden Flussseite befindet.

»Alle verfügbaren Streifenwagen rückten sofort dorthin aus«, sagte Michael Schaal, Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Die Beamten versuchten, das Tier von den Straßen und Gehwegen fernzuhalten. Neben der Polizei waren auch Vertreter des Veterinäramtes und ein Tierarzt zum Geschehen geeilt.

Tierarzt erschießt den Bullen

Der Ausflug in die Freiheit dauerte für den quirligen Bullen allerdings nicht lange. Etwa 60 Minuten nachdem er ausgebüxt war, wurde er erlegt. Der hinzugerufene Tierarzt traf ihn mit einem Schuss aus einem Gewehr.

Ein Bagger brachte ihn laut Polizeiangaben wieder zurück zum Schlachthof. Verletzt wurde bei der Flucht des Tieres niemand. (GEA)