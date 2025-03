Junge Frau randaliert in Rottenburg und verletzt Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich eine 25-Jährige nach einem Vorfall am Mittwochnachmittag in der Sülchenstraße verantworten. Gegen 17.45 Uhr war die Polizei zu einer Auseinandersetzung gerufen worden, bei der die junge Frau in ihrer Wohnung randaliert und ein Familienmitglied angegriffen haben soll. Das teilt die Polizei mit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Situation offenbar zunächst beruhigt. Als die 25-Jährige aus der Wohnung geführt werden sollte, griff sie unvermittelt die eingesetzten Beamten an, sodass sie gefesselt und vorübergehend festgenommen werden musste. In der Folge trat sie weiter um sich, bespuckte und beleidigte die Beamten fortlaufend. Bei dem Angriff wurden drei Polizisten verletzt, davon eine Polizeibeamtin so schwer, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Die 25-Jährige wurde nachfolgend in eine Fachklinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Sie sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)