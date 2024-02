Jugendlicher schlägt 32-Jährigen auf Großengstinger Fasnetsfeier

Bitte aktivieren Sie Javascript

GROSSENGSTINGEN. Ein 32-Jähriger ist am Samstagabend von einem Jugendlichen angegangen worden. Der Mann war um 22.50 Uhr auf dem Festplatz in Großengstingen bei einer Fasnetsveranstaltung, als er mit einem 17-Jährigen in Streit geriet. Der Jugendliche schlug dem Mann ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Beide Kontrahenten standen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Der Vorfall konnte von einer vor Ort anwesenden Polizeistreife beobachtet und der Fluchtversuch des Jugendlichen vereitelt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an eine volljährige Obhutsperson übergeben. (pol)