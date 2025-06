Jugendliche prügeln in Rottenburg auf Mann ein und rauben Bauchtasche

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Am späten Samstagabend ist es im Bereich der Josef-Eberle-Brücke zu einem Raubdelikt gekommen. Gegen 22.30 Uhr lief ein 34-Jähriger über die Brücke, als er unvermittelt von zwei bislang unbekannten, jugendlichen Tätern mit Faustschlägen ins Gesicht angegriffen wurde und in der Folge zu Boden stürzte. Dort traten die Unbekannten weiter auf ihn ein, bevor sie schließlich seine Bauchtasche raubten und mutmaßlich auf E-Scootern in unbekannte Richtung flüchteten. Aufgrund der Schwere seiner Gesichtsverletzungen wurde der 34-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)