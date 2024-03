Jugendliche klauen ein Auto und bauen auf der Alb zwei Unfälle

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Spritztour dreier Minderjähriger in einem Pkw hat am frühen Samstagmorgen zu zwei Verkehrsunfällen geführt. Das berichtet die Polizei. Wie die derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Münsingen ergaben, nahmen zunächst zwei 17-Jährige und ein 13-Jähriger gegen 6 Uhr einen auf einem Grundstück in Sankt Johann-Würtingen geparkten Opel Astra unbefugt in Gebrauch. Unmittelbar nach Fahrtbeginn kollidierte der 17-jährige Fahrer zunächst mit einer abgestellten Baggerschaufel.

Die weitere Fahrt führte sie nach Münsingen, wo der Fahrer in der Straße Im Badstuhl wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Opel verlor und mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte, woraufhin die drei Minderjährigen zu Fuß von der Unfallstelle flüchteten. Der mutmaßliche Fahrer sowie der 13-Jährige konnten nach einem kurzen Fluchtversuch durch die zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzungen im Nahbereich angetroffen werden.

Bei dem 17-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, konnten ein vorläufiger Alkoholwert von beinahe einem Promille sowie Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Der entwendete Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Beide Personen wurden nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen.