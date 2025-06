Jugendliche brechen in Burladingen in Wohnung ein und bedrohen Rentner

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN. Vier Jugendliche sind im Zollernalbkreis in eine Wohnung eingebrochen und haben den 68-jährigen Bewohner bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hatten die jungen Männer im Alter von 15 bis 17 Jahren in Burladingen mitten in der Nacht die Scheibe einer Terrassentür eingeworfen und waren in die Wohnung des Seniors eingedrungen. Dabei sollen sie maskiert und mit Messern bewaffnet gewesen sein. Dem Mann gelang es, die Polizei zu rufen.

Polizei fasst die Tatverdächtigen

Als die Beamten eintrafen, waren die Jugendlichen den Angaben zufolge bereits zu Fuß geflüchtet. Sie wurden jedoch rasch in der Nähe ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen. Ein 16-Jähriger hatte sich beim Eindringen in die Wohnung verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es weiter.

Am Gebäude entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittle gegen die Jugendlichen unter anderem wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)