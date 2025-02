Internetbetrug: Polizei nimmt mutmaßliche Betrüger in Dettenhausen fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTENHAUSEN. Wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen zwei Männer im Alter von 47 und 52 Jahren, die im dringenden Verdacht stehen, als Mitglieder einer Bande mit der Masche des Anlagebetruges und des sogenannten Romance Scamming einen 39-Jährigen um mehrere zehntausend Euro gebracht zu haben. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Polizei Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Den derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge nahm ein noch unbekanntes Bandenmitglied Anfang November 2024 über einen Messengerdienst Kontakt mit dem 39-Jährigen auf. Mit der Aussicht auf einen hohen Gewinn bewegten die Kriminellen ihn dazu, auf mehreren Börsenplattformen Konten einzurichten. Zwischenzeitlich gelang es den Betrügern virtuell eine persönliche Beziehung zu dem 39-Jährigen aufzubauen. In der Erwartung auf zukünftig generierte Gewinne brachten sie den Mann dazu, weitere Konten zu eröffnen und in Krypto Währungen zu investieren.

Polizisten nehmen Männer fest

Bei einer erneuten Investition, bei der am Montag Bargeld übergeben werden sollte, schlugen die zwischenzeitlich alarmierten Kriminalbeamten zu und nahmen die beiden Abholer vorläufig fest. Die 47 und 52 Jahre alten, chinesischen Staatsangehörigen wurden am Mittwochnachmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ die von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tübingen, auch zu weiteren Mitgliedern der Bande, dauern an. (pol)