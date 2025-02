In Metzgerei in Ammerbuch eingebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. In eine Metzgerei in der Altinger Straße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter hebelten gegen 2.15 Uhr die Ladeneingangstür auf und drangen in das Geschäft ein. Darin machten sie sich unter anderem an einem Wechselgeldautomaten zu schaffen und entwendeten daraus Bargeld. Der Polizeiposten Ammerbuch hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)