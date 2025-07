In Mössinger Freibad eingebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. In der Zeit von Freitag, 21.30 Uhr bis Samstag, 7.55 Uhr, ist es zu einem Einbruch in das Mössinger Freibad gekommen. Bislang unbekannte Täter stiegen zunächst auf bislang unbekannte Art und Weise in das umfriedete Gelände ein. Im weiteren Verlauf wurde die verglaste Türe zum Kiosk eingeworfen und ein Fenster zu den Räumlichkeiten des Freibadpersonals eingeschlagen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein Tresor ohne Inhalt und ein Karton mit Getränkeflaschen entwendet.

Der Tresor und die Getränkeflaschen konnten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme auf dem Freibadgelände aufgefunden werden. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (pol)