In Bodelshausen: Mann erkennt Einbrecher in sein Wohnhaus wieder

BODELSHAUSEN. Der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Grabenstraße von Bodelshausen ist am Montagabend auf einen Einbrecher gestoßen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelte der Täter gegen 19.20 Uhr die Terrassentür des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Dort entwendete er, wie bislang bekannt ist, ein Schmuckstück.

Ein Bewohner des Hauses, der auf die Tat aufmerksam geworden war, traf in der Folge auf den Unbekannten, der anschließend in Richtung Bahnhofstraße flüchtete. Er konnte trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)