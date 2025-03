In Bauwagen in Rottenburg eingebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter in einen Bauwagen, welcher an der Hohenbergschule in der Rottenburger Jahnstraße abgestellt ist, eingebrochen. Der unbekannte Täter trat laut Polizei offensichtlich eine Holztür an dem Bauwagen ein und gelangte so in das Innere.

Die Polizei fand um den Bauwagen herum Teile eines zerstörten Laptops und eine größere Menge Unrat, der vermutlich aus dem Bauwagen stammt. Die eingetretene Holztür wurde durch den verantwortlichen Hausmeister wieder verschlossen. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Über mögliches Diebesgut ist beim derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nichts bekannt. (pol)