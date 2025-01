Hubschrauber im Einsatz: Unfall mit mehreren Verletzten in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag bei Baisingen ereignet, bei dem auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Das berichtet die Polizei. Eine 71-Jährige befuhr kurz nach 16.30 Uhr mit einem Smart die K 6940 von Baisingen herkommend. An der Einmündung in die L 1361 hielt sie ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei nach an.

Beim Linksabbiegen in Richtung Nagold missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden, 33 Jahre alten Frau. Die 33-Jährige war mit einem 3er BMW samt Anhänger auf der Landstraße in Richtung B 28 unterwegs. Der BMW stieß mit der linken Seite des Smart zusammen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Unfallverursacherin von der Feuerwehr aus ihrem Kleinwagen befreit werden musste. Die 71-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

Vier Jahre altes Kind wird in Klinik geflogen

Die BMW-Lenkerin sowie ein vier Jahre altes Kind wurden mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Über die Schwere ihrer Verletzungen liegen noch keine konkreten Angaben vor. Eine 60-jährige Mitfahrerin in dem BMW wurde ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sämtliche Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Landung des Rettungshubschraubers und der Bergung der Fahrzeuge musste die Unfallstelle bis 18 Uhr voll gesperrt werden. Im Anschluss konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Gegen 19 Uhr war die L 1361 wieder frei befahrbar. (pol)