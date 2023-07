Heckenbrand greift in Dußlingen auf Wohnhaus über

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Infolge eines Heckenbrandes am Montagnachmittag im Ahornweg ist auch ein Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen worden. Gegen 16 Uhr hatte dort offenbar im Zuge von Arbeiten am Straßenbelag eine Thuja-Hecke Feuer gefangen, das dann auf eine weitere Hecke übergriff. Außerdem schmolzen einige Rollläden eines angrenzenden Wohnhauses. Auch eine Fensterscheibe zerbrach durch die Hitzeentwicklung. Durch die Feuerwehr wurde bei den Löscharbeiten auch das stark erhitzte Dach des Hauses vorsorglich mit Wasser gekühlt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (pol)