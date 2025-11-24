Halbes Jahr nach Attacke in Albstadt: Verdächtiger stellt sich - Opfer noch im Koma

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALBSTADT. Wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeirevier Albstadt gegen einen wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten vorbestraften 25-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, auf einen Mitbewohner eingeschlagen und eingetreten zu haben. Der Tatverdächtige, der sich am frühen Freitagmorgen selbst auf der Dienststelle in Truchtelfingen gestellt hatte, befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Das berichtet die Polizei.

Den derzeit vorliegenden Ermittlungsergebnissen zufolge soll der zwischenzeitlich 25-Jährige im Juni 2024 in der gemeinsamen Anschrift in Ebingen mehrfach auf seinen Mitbewohner eingeschlagen und eingetreten haben. Dabei soll er auch den Kopf des Geschädigten derart traktiert haben, dass dieser mehrere Tage im Krankenhaus im Koma lag und bis zum heutigen Tag nicht mehr ansprechbar ist.

Die Polizei war am Tag nach der Tat durch das Krankenhaus, in das der Geschädigte eingeliefert worden war, informiert worden. Bei den folgenden Ermittlungen war der 25-Jährige bereits ins Visier der Ermittler geraten, jedoch konnte der Tatverdacht gegen ihn zunächst nicht ausreichend erhärtet werden.

Nun stellte sich der 25-Jährige am Freitagmorgen gegen fünf Uhr persönlich beim Polizeirevier Albstadt und machte detaillierte Angaben zu seiner mutmaßlichen Beteiligung. Der Mann wurde daraufhin noch im Dienstgebäude vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der Tatverdächtige am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte, bei dem es sich um einen ukrainischen Staatsangehörigen handelt, wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tatablauf sowie zum Motiv, dauern an. (pol)