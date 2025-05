Großbrand in Bodelshausen: Warnung vor starker Rauchentwicklung

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Wegen eines Großbrands in Bodelshausen kommt es derzeit Zeit zu einer starken Rauchentwicklung mit Geruchsbelästigung. Davor warnt seit 18.05 Uhr die Warnapp Nina. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. »Meiden Sie das betroffene Gebiet«, heißt es in der Gefahrenmeldung, die für Bodelshausen und den gesamten Landkreis Tübingen gilt.

Das Feuer ist gegen 16.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Trayhstraße 21, berichtet die Integrierte Leitstelle Tübingen auf GEA-Anfrage. Verletzte gab es keine. Aber das Haus stehe aktuell (18.15 Uhr) in Vollbrand. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort: sechs Löschfahrzeuge von der Freiwilligen Feuerwehr Bodelshausen und zwei der Berufsfeuerwehr Tübingen. Insgesamt sind rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Auch Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Die Löscharbeiten werden laut Feuerwehr noch mehrere Stunden dauern. (GEA)