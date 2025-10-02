Granate in Münsingen gefunden: Polizei sperrte Gelände

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes haben in Münsingen eine Handgranate entdeckt. Das hat am Donnerstagmorgen für einen größeren Einsatz von Polizei und Landeskriminalamt (LKA) geführt. Gegen 8:30 Uhr hatten die Bauhofangestellten die Granate in einem Müllhaufen neben einem Abfallcontainer gefunden. Bis 10.35 Uhr waren dann die Geschäfte Fristo, Müller, JYSK und Action in der Münsinger Lichtensteinstraße in unmittelbarer Nähe der B465 geschlossen.

Sicherheitshalber sperrte die Polizei das Gelände ab und informierte den Entschärfungsdienst des LKA. Die wenig später eintreffenden LKA-Mitarbeiter stellten schnell fest, dass es bei dem Fundstück um eine unscharfe Übungshandgranate handelt. Sie nahmen sie für weitere Ermittlungen mit. Laut einem Polizeisprecher soll jetzt geklärt werden, woher die Granate stammt und wie sie dorthin gekommen war. (GEA)