Gezündete Böller lösen Brandalarm an Tübinger Schule aus

TÜBINGEN. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Montagvormittag zu einem Brandalarm in die Primus-Truber-Straße gerufen worden. Gegen 9.20 Uhr hatte an der Schule die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte für die Auslösung dieser Sicherheitseinrichtung das Zünden mehrerer Feuerwerkskörper im und am Gebäude ursächlich sein. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Das Polizeireviers Tübingen hat Ermittlungen bezüglich den noch unbekannten Verursachern aufgenommen. Die Feuerwehr war vorsorglich mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort präsent. (pol)