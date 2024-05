Gerätschuppen in Hohenstein brennt wegen defektem E-Bike-Akku

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Wegen eines defekten E-Bike-Akkus, der sich selbst entzündete, kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 03.40 Uhr zu einem Brand eines Geräteschuppens in Meidelstetten. Der Geräteschuppen, in welchem sich mehrere E-Bikes, ein Rasenmäher und ein Benzinkanister befanden, brannte in der Folge vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr Hohenstein war mit 30 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zur Brandbekämpfung vor Ort und konnte ein Übergreifen auf eine angrenzende Garage, sowie des Wohnhauses verhindern. (pol)