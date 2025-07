Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Aus bisher unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Samstag ein Gebüsch vor einer Schule in Entringen in Brand geraten, berichtet die Polizei. Gegen 00.45 Uhr, teilte ein Anwohner eine in Flammen stehende Hecke im Alemannenweg mit. Die verständigte Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz war, konnte das Buschwerk zügig ablöschen, sodass kein Sachschaden entstand. (pol)