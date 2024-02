Gasgeruch aus Kanalisation: Feuerwehreinsatz in Pfronstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. Gasgeruch aus der Kanalisation hat am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Aichstetter Straße auf den Plan gerufen. Gegen 15.30 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der ungewöhnliche Geruch gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit rund 30 Einsatzkräften anrückte, führte in der Folge Messungen durch, bei der sich eine Gaskonzentration bestätigte. Nachdem die Kanalisation gelüftet und gespült worden war, ging diese zurück. Aus welchem Grund es zu der Gaskonzentration in der Kanalisation gekommen war, ist nicht bekannt. (pol)