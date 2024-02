Fußgänger in Pfullingen angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein Fußgänger ist am Dienstagvormittag in Pfullingen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie bislang bekannt ist, war gegen 10.10 Uhr ein 56 Jahre alter Mann mit einem VW Transporter auf der Marktstraße ortseinwärts unterwegs. Kurz nach der Kreuzung mit der Bismarckstraße erfasste der Wagen einen 24-Jährigen, der auf dem dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn queren wollte. Der junge Mann wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden. Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am VW beträgt circa 3.000 Euro. (pol)