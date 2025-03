Frickenhausen: Mann bedroht Bekannten mit Messer

Bitte aktivieren Sie Javascript

FRICKENHAUSEN. Gegen einen 22-Jährigen ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Donnerstagnachmittag am Bahnhof in Frickenhausen ereignet hat. Kurz vor 15.30 Uhr soll ein 22-Jähriger von einem 21 Jahre alten Bekannten Geld gefordert und ihm mit einem Messer gedroht haben, berichtet die Polizei. Zu einer Übergabe des geforderten Geldes kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0702292240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (pol)