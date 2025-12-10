Frau bei Bodelshausen aus Fischweiher gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagvormittag zu einem Fischweiher zwischen Bodelshausen und Hemmendorf gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war dort gegen 11.45 Uhr eine Frau alleinbeteiligt beim Spazierengehen am Uferbereich versehentlich ins Wasser gestürzt. Dies wurde kurz darauf von einem Zeugen bemerkt, der gemeinsam mit einem weiteren Helfer die Frau aus dem Teich zog und die Rettungskräfte alarmierte. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst die Frau in lebensgefährlichem Zustand zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (pol)