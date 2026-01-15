Flucht vor Kontrolle: Transporter liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei durch Nürtingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat sich ein Fahrzeugführer bei Nürtingen einer Verkehrskontrolle entzogen, berichtet die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung näherte sich gegen 1 Uhr dem 44-Jährigen beim Wanderparkplatz im Tiefenbachtal, woraufhin dieser mit seinem Sprinter die Flucht ergriff. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Beschuldigte auf der K1243 in Richtung Stadtgebiet und dort weiter in Richtung Stadtteil Braike. Trotz mehrfacher Aufforderung mehrerer eingesetzter Streifenwagenbesatzungen stoppte der Fahrzeuglenker seinen Sprinter nicht. An der Einmündung Neuffener Straße/Rotenbergstraße wich der Mann einem halb auf der Fahrbahn abgestellten Streifenwagen über den Gehweg aus.

Der 44-Jährige konnte jedoch kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe angehalten und zunächst festgenommen werden. Hierbei leistete er kurzzeitig Widerstand, in dessen Folge er leicht verletzt wurde. Bei der Kontrolle konnte durch die Streifenwagenbesatzung festgestellt werden, dass das Fahrzeug Ende 2025 von Amts wegen stillgelegt wurde. Die angebrachten Kennzeichen stimmten nicht mit dem Fahrzeug überein. Des Weiteren stellte die Streifenwagenbesatzung mehrere Raummeter gespaltenes Holz im Fahrzeug fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Ermittlungen zur Herkunft der Kennzeichen und auch des Holzes stehen noch aus. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Fahrzeuglenkers machen können oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0702292240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (pol)