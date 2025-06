Feuerwehr Reutlingen: Kein Einsatz wegen des vorausgesagten Unwetters

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für die Feuerwehr Reutlingen ist der Mittwochabend sowie die vergangene Nacht ruhig verlaufen: Es gab keinen Einsatz wegen des vorausgesagten Unwetters. Auch im übrigen Landkreis Reutlingen musste die Feuerwehr nicht wegen des Wetters ausrücken, erklärt Matthias Seiz von der Feuerwehr Reutlingen.

Am Mittwoch hatte die Feuerwehr einige Vorkehrungen getroffen und die Lage genau analysiert, um schnell im Ernstfall reagieren zu können. Die Einsatzkräfte befürchteten, dass die Echaz an der Brücke an der Hoffmannstraße durch die Baustelle leichter übertreten könnte. Deshalb hatten Feuerwehrleute dort bereits am Montag mobile Elemente aufgestellt. (sapo)