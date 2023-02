Feuerwehr löscht Kellerbrand in Meidelstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MEIDELSTETTEN. Zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Hohenstein-Meidelstetten mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, in den Auchtertweg ausrücken. Das teilte die Polizei mit Aus noch unbekannter Ursache war im Heizungskeller ein Feuer ausgebrochen, durch das auch dort gelagertes Holz in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten anrückte, setzte die von einem Hausbewohner mittels Feuerlöschers begonnenen Löscharbeiten fort und lüftete das Gebäude.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit vier Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Das Haus blieb bewohnbar. (pol)