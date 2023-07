Feuer in Tübinger Tiefgarage: Ursache ungeklärt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Donnerstagmittag ist in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Berliner Ring aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Gegen 13 Uhr ging bei der Polizei die erste Meldung ein, dass Flammen und Rauch aus der Garage dringen würden, woraufhin zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte zum Brandort ausrückten.

Bei deren Eintreffen standen vier Einzelgaragen und eine Doppelgarage in Vollbrand. Durch die Decke einer Garage griffen die Flammen bereits auf die Terrasse und Gebäudefassade des darüber liegenden Wohnhauses über. Die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung wurde durch die Feuerwehr unverzüglich evakuiert. Weitere Bewohner hatten das Gebäude ebenfalls verlassen.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand Sachschaden an der Tiefgarage selbst, an mehreren darin abgestellten Fahrrädern, weiteren dort gelagerten Gegenständen, an drei auf Stellplätzen neben der Tiefgarage geparkten Autos, der Außenfassade, den Fenstern und der Terrasse des Wohngebäudes.

Das genaue Ausmaß der Beschädigungen und die Schadenshöhe stehen jedoch noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache, die das Polizeirevier Tübingen mit Unterstützung von Kriminaltechnikern aufgenommen hat, dauern an. Der Berliner Ring war zwischen der Einmündung Fichtenweg und der Zufahrt zur Waldhäuser Straße für die Dauer des Einsatzes gesperrt. (pol)