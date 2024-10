Festgenommen: Mutmaßlicher Dieb schlägt Ladendetektiv in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen sowie das Polizeirevier Rottenburg seit Mittwochnachmittag gegen einen polizeibekannten 50-Jährigen. Das teilen die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Dem Mann wird zur Last gelegt, nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt zwei Mitarbeitende geschlagen zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungskenntnissen zufolge hielt sich der 50-Jährige kurz vor 15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Königstraße auf. Dort soll er ohne zu bezahlen den Kassenbereich mit zwei zuvor aus einem Regal entnommenen Parfum-Flakons passiert haben. Nachdem er vom Ladendetektiv angesprochen worden war, soll der Mann sowohl diesen als auch eine hinzukommende Kassiererin geschlagen haben, um sich im Besitz des Diebesgutes zu halten. Die beiden Mitarbeitenden wurden leicht verletzt. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des Tatverdächtigen fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten mehrere wohl aus einem örtlichen Baumarkt stammende und noch verpackte Werkzeuge. Die Ermittlungen, ob diese möglicherweise entwendet worden waren, dauern an. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Mit gehobener Faust gedroht

Außerdem wird dem 50-Jährigen zur Last gelegt, bereits am Nachmittag des 4. Oktobers aus derselben Drogerie noch nicht näher bekannte Waren gestohlen zu haben. Nach dem Auslösen eines entsprechenden Alarms durch die angebrachten Warensicherungen soll er einem Mitarbeiter, der auf die Tat aufmerksam geworden war und ihn zur Rückkehr in den Markt aufgefordert hatte, mit erhobener Faust gedroht haben, um anschließend mit dem Diebesgut zu flüchten.

Der wegen Diebstahlsdelikten vorbestrafte und unter Bewährung stehende Beschuldigte, bei dem es sich um einen montenegrinischen Staatsangehörigen handelt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Donnerstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den 50-Jährigen die Untersuchungshaft an. (pol)